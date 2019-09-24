Гисметео, прогноз погоды на Новый год: шокирующий прогноз синоптиков

До наступления календарной зимы ещё более двух месяцев, но уже сейчас многие планируя свой отпуск и задумываясь над тем, где провести новогодние каникулы, задаются вопросом, какая погода ожидает нас в конце декабря – начале января.

Помочь разобраться в этом решили синоптики Гисметео, которые, проанализировав климатические данные за 10 лет, а также учитывая, глобальное потепление и нестабильную атмосферную ситуацию за 12 месяцев этого года, рискнули дать долгосрочный прогноз погоды на последнюю неделю 2019 года и на первую неделю 2020 года. При этом они признались, что этот прогноз может шокировать своей непредсказуемостью.

Погода в Крыму на Новый год. Прогноз Гисметео.

Традиционно мягким и на этот раз, предположительно сухим будет, по прогнозу Гисметео, конец декабря почти на всей территории Крыма. Однако метеорологи напоминают, что, несмотря на то, что на большей части полуострова в зимнее время года сохранится степной континентальный климат, в Крыму также есть много районов с горным, предгорным, лесостепным, а также степным приморским климатом. Поэтому не следует забывать, что на погодную обстановку здесь влияет как близость гор, так и воздушные атмосферные фронта, приходящие с Чёрного и Азовского морей.

Наиболее комфортная климатическая ситуация в конце декабря прогнозируется на черноморском побережье Крыма. По прогнозу Гисметео, в Судаке, Алуште, Ялте, Евпатории и Саках в период с 25 по 31 декабря ожидается плюс 5-7 днём и плюс 1-4 ночью. При этом возможны осадки, но по большей степени не в виде снега, а в виде кратковременного дождя. В саму новогоднюю ночь также, по прогнозу Гисметео будет вполне комфортно. Если не произойдёт неожиданных смещений циклонов, то под бой курантов температура составит 2-3 градуса выше нуля.

А вот в первую неделю января-2020 синоптики не исключают, что холодный фронт всё-таки окутает прибрежные крымские курорты минусовой температурой, а местные жители и многочисленные туристы смогут наблюдать удивительно красивое и завораживающие зрелище – замерзание морской воды на тропических деревьях и ограждениях набережных.

Тем же, кому по душе активный отдых и катание на лыжах, синоптики рекомендуют отправиться в Симферополь, где уже в конце декабря выпадет снег, а средняя температура воздуха составит около нуля градусов. Такая же погода, по прогнозу Гисметео, здесь ожидается до конца новогодних праздников.

Прогноз погоды от Гисметео на Новый год на курортах Краснодарского края и Ставрополья

А вот жителем Краснодарского края и тем, кто решил провести свои новогодние каникулы на курортах этого региона, с погодой повезёт меньше. Синоптики предполагают, что с конца декабря почти на всей территории Кубани могут зарядить дожди. Проливными они не будут, но доставят массу неприятностей, как любителям активного отдыха, так людям, предпочитающим проводить свой отдых, посещая различные достопримечательности.

Так, в Новороссийске с 26 декабря по 2 января при примерно одинаковой ночной и дневной температуре плюс 5-7, почти ежедневно будут идти дожди. В Сочи, особенно в горных районах, осадков будет меньше. Но, как прогнозируют в Гисметео, и здесь в новогоднюю ночь без них не обойдётся. При этом с боем курантов возможен даже ливень. Однако примерно с 3 января в Сочи, а также в Адлере и других прилегающих к ним курортах осадки прекратятся, выглянет яркое солнце, а воздух может прогреться до плюс 7-10.

Шокирующий прогноз погоды приготовили синоптики для Ставрополья. На курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в конце декабря неожиданно станет холодно. По прогнозу Гисметео, самая морозная погода ожидается в Кисловодске. Здесь при сильном ветре и высокой влажности 25 декабря-7 января столбики термометров опустятся днём до минус 5-10, в ночные часы до минус 15. При этом осадков почти не ожидается. Теплее будет в Минводах, Ессентуках и Пятигорске – минус 2-5 в светлое время суток и минус 5-10 после полуночи.

Как предполагают синоптики, на погоду в регионе окажет влияние холодный атмосферный фронт, который может прийти как с Атлантики, так и со Скандинавии, но может и вовсе обойти Ставрополье стороной. Тогда столь мрачный прогноз не сбудется. Многое, по словам, метеорологов, будет зависеть от векторной диаграммы или, другими словами – от Розы ветров.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на Новый год

По прогнозу Гисметео, в Москве на новогодние праздники температура будет держаться в пределах минус 4-10 - днём и минус 10-13 - ночью. Синоптики не исключают сильного снегопада и порывистого ветра. Как обещают в Гисметео, морозная погода продержится в российской столице до Рождества. А примерно, с 9-10 января в Москве станет солнечно, безветренно и относительно тепло для января – минус 2-4 в дневные часы и до минус 6 – в ночные.

При этом синоптики в очередной раз предупреждают, что это всего лишь долгосрочный прогноз, вероятность исполнения которого составляет не более 10%. Поэтому он носит скорее рекомендательный характер и в дальнейшем будет регулярно корректироваться.