Главный клиент – мегарегулятор

По итогам прошедшего в середине сентября в Сочи ежегодного, на этот раз уже семнадцатого Международного банковского форума "Банки России – XXI век" мы решили обсудить ситуацию на рынке с руководителем независимого крепкого регионального Кузнецкбизнесбанка Юрия Буланова.

— Каковы были официальная и неофициальная, кулуарная повестка обсуждений в Сочи?

Официальная повестка затрагивала достаточно широкий круг вопросов. Это и модные нынче темы цифрового банкинга и других новейших финансовых технологий, острая тема необеспеченного потребительского кредитования и обсуждения готовности банков к расчету полной долговой нагрузки клиентов физлиц, вопросы информационной безопасности и купирования киберугроз.

Традиционно в Сочи съезжается много представителей региональных банков. Ориентируясь на эту особенность аудитории ЦБ заявил тему роли банков в развитии регионов.

Так что повестка была более чем насыщенная. Проблема участников была лишь в том, в каких именно круглых столах участвовать. Конечно, активный обмен мнениями шел в кулуарах Форума. Мы как всегда много обменивались между собой мнениями по видению текущей ситуации и перспектив ее развития

— И каковы преобладающие настроения?

Мнения не сильно расходились: в условиях пропорционального регулирования и централизованного надзора работать становится сложнее. Количество поступающих запросов от надзорных служб Банка России велико и обычно требует кратчайших сроков исполнения. На время подготовки ответов на поступающие вопросы, а, в основном, это касается контроля кредитных рисков, работа банков с клиентами практически приостанавливается.

Следует признать, что объем и структура запрашиваемой информации очень выверены и системны и безусловно позволят Банку России точнее идентифицировать риски банков и заемщиков. Но обратной стороной этого процесса является снижение возможностей кредитования банками клиентов из реального сектора экономики. Не скажу за весь банковский сектор, но в регионах такая ситуация однозначно наблюдается.

— Как выживают банки, не сумевшие получить универсальную лицензию? Есть ли у них будущее?

Полагаю, что банки сейчас делятся в части наличия перспектив развития не столько по формальному основанию базовой и универсальной лицензии, кстати, наш банк работает с универсальной, сколько по их финансовым моделям, перспективам развития регионов присутствия и желания и возможностей акционеров развиваться в условиях трансформации финансового рынка.

В целом, конечно, оптимизма у банков с базовыми лицензиями поубавилось, это очень чувствуется в общении даже в сравнении с периодом годовой давности. Если не вдаваться в мельчайшие подробности, то следует отметить, что у банков появилось очень много дополнительной работы, причем связанной со значительными затратами, не дающими никакого дохода. Многие новации рынка: финансовые технологии, удаленная идентификация и обслуживание, система быстрых платежей при всем их потенциале развития в конкретный период времени сопряжены со значительными единовременными затратами и последующим ростом операционных затрат, перспективы окупаемости которых многие банки просто не будут в состоянии обеспечить.

Развитие удаленных сервисов, ускорение платежей и процедур выдачи кредитов, с одной стороны, развиваются быстрее правового поля, их регулирующего, что генерирует дополнительные риски, а с другой, сопряжены со значительным ростом затрат на обеспечение кибербезопасности, которые многим региональным банкам оказываются не по карману.

— Приведите, пожалуйста, конкретный пример роста затрат из-за новых требований

Пожалуйста. Вот усредненная выборочная оценка пропорций увеличения затрат банков по IT-направлению за предшествующие 3-4 года. При сохранении или небольшом росте (на 30-40 %) объемов клиентских операций, за этот период, расходы банков по IT-направлению увеличились в два-два с половиной и более раз. И это на фоне снижающейся доходности платежных и кредитных операций банков в целом. Поэтому у очень многих банков средств на развитие передовых финансовых технологий уже нет, а у кого-то средства заканчиваются.

Безусловные выгодоприобретатели этой ситуации только IT-компании, а банки фактические сейчас являются их вынужденными партнерами, не имея возможности быстрой миграции к другому контрагенту, однако, эти процессы медленно, но все же созревают.

— Как вы оцениваете рынок необеспеченного потребительского кредитования в масштабе страны - перегрет ли он или нет, если да, требуются ли новые меры регулятора по его охлаждению?

Мне непонятна эта ситуация с гипертрофированным ростом потребительских кредитов. При лишь символическом росте основных активов и пассивов банковского сектора, рост объемов потребительского кредитования превышает их в три-четыре раза, составляя 21-24% в годовом исчислении. Сберегательная способность населения невысокая, а у предприятий она снижается, следовательно, рассчитывать на рост заработных плат сотрудникам нет оснований. Отсюда можно сделать лишь один вывод: кризис неплатежей на рынке потребительских кредитов произойдет, нельзя лишь угадать его масштабы, сроки и последствия. На наш взгляд, это сейчас не тот сегмент рынка, где следуют напрягаться для сохранения рыночных позиций.

— Каково ваше отношение к таким проектам регулятора, как маркетплейс, система быстрых платежей, единая биометрическая база клиентов-физлиц? Как эти новации изменят ландшафт рынка? Какие видите риски для клиентов и для банков?

На наш взгляд, маркетплейс ничего доброго региональным банкам дать не может. Включившись в эту систему, мы сразу подставляемся под потенциальный демпинг со стороны крупнейших банков.

Говоря попросту, нас там затрут на задворки обслуживания, клиенты вряд ли доберутся до услуг банков нашего формата через маркетплейс. Никто же из клиентов не будет листать весь список банков, предлагающих услуги. На форуме в Сочи звучало, что клиенты банков не желают изучать большие массивы информации, им нужны быстрые решения. К тому же и маркетплейс, и биометрия, сервисы платные, повышающие себестоимость услуг, а следовательно, снижающие нашу конкурентоспособность. За счет условно-постоянных затрат это в большей мере сказывается именно на небольших банках регионального формата деятельности.

Для клиентов, полагаю, рисков немного, если соблюдать требования информационной безопасности, но вот с этим, как раз есть немалые сложности. Наблюдается определенная эйфория у многих клиентов, преимущественно молодых в части удобства пользования новыми финансовыми сервисами. В то время как требованиями информационной безопасности они в большинстве случаев пренебрегают. Однако, потеря бдительности в таких важных вопросах точно не пройдет безнаказанно, ведь у любых новаций всегда есть и оборотная сторона, а продолжением преимуществ новых финансовых сервисов всегда будут их неизбежные сопутствующие недостатки.

СПРАВКА

Кузнецкбизнесбанк (КББ) – частный региональный банк, не входящий в сферу акционерного владения или контроля никаких федеральных или региональных структур. Создан в 1990 году в Новокузнецке Кемеровской области. По данным АЦ «Эксперт», на 1 июля 2019 г. КББ с активами 8,65 млрд рублей занимал 210 место в России. Собственный капитал 1,645 млрд. руб.

Юрий Буланов является совладельцем КББ (10,826 % Уставного капитала), член совета директоров банка с 2000 года, с 1996 года занимает пост председателя правления КББ.