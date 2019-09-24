Киев намерен установить новую морскую границу с Россией

Как говорится на сайте украинского учреждения «Госгидрография», необходимо начать «принудительное» установление новой морской границы между Украиной и Россией.

В ведомстве напомнили, договор о государственной границе был заключен между двумя странами в 2003 году, однако, морские границы согласно документам установлена так и не была. На этом основании госучреждение призывает начать переговоры на высшем уровне по «установлению морской границы между Украиной и РФ».

В «Госгидрографии» уверены, что без новой границы Киев не сможет поддерживать свое суверенитет в пределах моря. Также Украина не сможет легально использовать морские природные ресурсы.

Ранее данное ведомство заявило о намерении создать режимный район вокруг Крымского полуострова с целью блокады захода в регион иностранных и российских судов.