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Курс доллара: рубль сильно удивил

Москва, 24.09.2019
  • Курс доллара: рубль сильно удивил

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара завершил торги понедельника снижением на 15 копеек - 63,86 руб., курс евро упал на 39 копеек - 70,17 руб.

Рубль на этой неделе поддерживают налоговый период, пик которого приходится на 25 сентября, сдержанный оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров США и Китая, а также снижение опасений относительно рисков рецессии в США.

При этом аналитики Nordea Market обращают внимание на одну удивительную тенденцию. Недавний резкий скачок цен нефть практически не отразился на курсе рубля. По мнению экспертов, российская валюта теперь в большей степени зависит от настроений по риску EM. Новости о торговых переговорах стали наиболее важным фактором для российского рубля. Вместе с тем, по прогнозу Nordea Market к концу года курс доллара вырастет до 66 руб. и до 66,5 к середине 2020 года. 

«Атака на нефтяную сеть Саудовской Аравии и последующий рост цен на нефть прошли почти незаметно для российского рубля. Валюта выросла менее чем на 1% после роста цен на нефть, подтверждая, что ее связь с ценами на нефть существенно ослабла. С другой стороны, влияние перипетий в торговой войне в августе и сентябре в полной мере отразилось на курсе рубля (к доллару)».

Причиной снижения зависимости курса рубля от нефтяных котировок аналитики называют бюджетное правило Минфина, на основании  которого осуществляются покупки валюты. 

При этом важным фактором для курса рубля в ближайшее время станет готовность ЦБ к дальнейшему снижению ставки.

«Мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рубль. Это во многом отражает нашу общую осторожную позицию по отношению к EM в связи с тем, что по-прежнему сохраняется значение риска провала торговых переговоров между США и Китаем. Геополитическая премия за риск в ценах на нефть, вероятно, останется в течение некоторого времени и может немного смягчить влияние потенциальных негативных новостей в сфере торговых переговоров на рубль», - резюмируют аналитики.

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