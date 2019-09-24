Лицо вместо сим-карты

Зарегистрироваться в интернете можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Как сообщает газета "Известия", в России началась работа над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу. Создание удаленной идентификации сотовых абонентов позволит ускорить внедрение eSIM, которые сейчас тестируют российские операторы.

Оператором Единой биометрической системы (ЕБС) государство назначило "Ростелеком", напоминает издание. С паспортом в его отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии. Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. Однако в середине мая Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности.

На прошлой неделе Минкомсвязь разрешила Теле2 продолжить эксперимент с eSIM. Оператор возобновил тестовые подключения eSIM в нескольких своих салонах. Чтобы подключиться к системе, нужно принести в салон паспорт, получить физическую сим-карту, а после написать заявление на перенос с нее номера на eSIM.

Единую биометрическую систему в пилотном режиме запустили более года назад, в июле 2018 года, напоминает директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова. Без преувеличения грандиозные планы ЦБ по массовому внедрению биометрии в банковском и смежных с ним финансовом и страховом секторах в целях развития дистанционного предоставления услуг и реализации продуктов без посещения офисов организаций, увы, на сегодняшний день упираются в то, что их клиенты не спешат предоставлять участвующим в проекте банкам свои слепки.

Как напоминает эксперт, на сегодняшний день 155 кредитным организациям в почти 5,5 тысячах отделений и офисов удалось сформировать базу из всего 30 тысяч слепков, и это при том, что одних только ипотечных договоров в России в среднем за полгода заключается более полумиллиона. Причина достаточно проста: россияне попросту не видят пользы в предоставлении банкам и государству собственных биометрических данных.

С точки зрения клиента банка, пользующегося мобильным приложением, наличие или отсутствие его биометрического слепка у банка не принципиально, поскольку в большинстве случаев он и так использует биометрию (отпечаток пальца или слепок лица) для авторизации, чего для дальнейшего доступа к услугам банка вполне достаточно. Однако ЕБС запущена, банки приобретают необходимое для участия в проекте дорогостоящее оборудование... Если обязать россиян в принудительном порядке сдавать биометрию невозможно, поскольку это противоречит нормам федерального законодательства, им нужно сделать предложение, которое их заинтересует. Сейчас, очевидно, ЦБ такие варианты активно ищет, констатирует Евгения Шалихманова.

Мобильные операторы, которые сейчас активно внедряют новый формат esim вполне могут поддержать проект регулятора, говорит аналитик. Но опять же стоит учитывать тот факт, что виртуальная сим-карта - это еще достаточно новая технология, которую поддерживают не все операторы и не все производители смартфонов. Поэтому прирост слепков в ЕБС она может обеспечить, но пока что достаточно ограниченный. У ЦБ есть и другие планы по популяризации биометрии. Например, известно о вероятности партнерского проекта с РЖД, который предполагает реализацию билетов на поезда с использованием биометрического слепка в качестве идентификатора личности.

Тем не менее, новость еще раз подтверждает тезис о том, российские ученые в состоянии создавать самые прорывные технологии, если процесс организации и финансирования этих разработок правильно выстроен с точки зрения формулирования задач и менеджмента проектов, отмечает генеральный директор компании "Инконсалт К" Ирина Короткова. В период с 2010 года, когда в работу было принято постановление Правительства РФ №218 о государственной финансовой поддержке научных разработок в интересах бизнеса, научными организациями и вузами России уже разработано несколько десятков новых прорывных технологий, общая сумма реализации продукции по которым на настоящий момент составляет около 640 млрд рублей.

Активно ведутся научные изыскания в интересах самых разных компаний – и больших корпораций, и среднего бизнеса, отмечает эксперт. Это происходит в самых разных отраслях: это и телеком, и космические технологии, и сельское хозяйство, и биохимия. Так, учеными Балтийского техническим университетом недавно разработан уникальный турбореактивный двигатель для беспилотных летательных аппаратов, который превосходит по коэффициенту полезного действия все существующие в России аналоги и вырабатывает тягу до 10 кг при весе 981 гр.

Сотрудники Донского госуниверситета трудятся над созданием высокотехнологичного производства программных и технических средств обнаружения внештатных ситуаций на основе анализа видеопотоков с использованием мультикамерных систем. Это уникальные наработки, имеющие совершенно конкретного заказчика и обязательство быть запущенными на конвейер. Особые ожидания с точки зрения дальнейшей кооперации науки и бизнеса сейчас связаны с выставкой «ВузПромЭкспо-2019», в ходе которой российские научные организации будут отчитываться о ходе реализации проекта кооперации по 218-му постановлению и обсуждать дальнейшие планы по алгоритмам сотрудничества с государством, добавляет Ирина Короткова.