Меркель может покинуть свой пост досрочно

Мировые эксперты предрекают досрочный уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста, пишет Газета.ру.

При этом политологи не связывают уход с поста канцлера с плохим состоянием здоровья Меркель. Основной проблемой, по их мнению, является плохие показатели деловой активности за последние несколько лет в Германии.

Помимо этого вопросы к Меркель связаны с миграционной политикой и слабым евро, который сдал позиции надежной мировой валюты.

Политологи также не отрицают, что мировая общественность наблюдает с нарастающей тревогой за ухудшением здоровья канцлера, из-за чего приходиться вносить коррективы в планы официальных мероприятий.

Напомним, Ангела Меркель занимает должность главы партии ХДС, начиная с 2000 года. Пост канцлера политик заняла в 2005 году, после этого Меркель четыре раза переизбиралась на высший государственный пост Германии. Срок действующих полномочий истекает в 2021 году.