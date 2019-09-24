Минобороны РФ сообщает о помощи боевикам Сирии извне

По сообщению представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова, террористы в Сирии получают помощь извне. В частности бандформирования имеют в своем арсенале ударные беспилотники, собранные явно в кустарных условиях, однако, имеющие «очень сложные технические решения, требующие специального образования», пишет «Коммерсантъ».

В частности издание уточняет, что БЛА способен пролететь 150 км на высоте 4 тыс. м.

«Это очень серьезно»,— сказал Конашенков, демонстрируя представителям прессы беспилотники террористов, которые были сбиты на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сентябре.

Военный подтвердил, что при изготовлении аппаратов применялись «достаточно сложные технические решения», а именно «навигационная система, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов».

А на другом аппарате, который был поражен российскими ПВО, была установлена примитивная бензиновая двигательная установка, что, по словам военного, является уровнем кружка авиамоделирования.

При этом террористы планомерно улучшают свои технические решения, что является признаком помощи специалистов, владеющих сложными технологиями, добавил представитель Минобороны.