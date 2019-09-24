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Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Москва, 24.09.2019
#Экономика
#Финансы
  • Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Станислав Красильников/ТАСС

Большинство экспертов прогнозируют для глобальной экономики в 2020 году сползание в рецессию. Специалист по инвестициям DoubleLine Capital Джеффри Гундлак, например, оценивает в 75% вероятность того, в американской экономике, первой экономике планеты, произойдет до ноября 2020 г., даты президентских выборов, времени откат назад. При этом большинство экспертов ожидают, что сильнее всего рецессия затронет развивающиеся рынки.

Экономисты, опрошенные Bloomberg в августе, прогнозировали вероятность рецессии в следующие 12 месяцев на уровне 35%. Это на 4% больше, чем их же июльский прогноз. Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк. Его аналитики считают, что темпы развития экономики в 2019 году, вероятно, будут самыми низкими за последнее десятилетие.

Уже сейчас очевидно, что традиционные источники получения прибыли: акции, облигации и прочие финансовые инструменты становятся все менее и менее эффективными, пишет Bloomberg.

Бывший партнер Cadwalader, Wickersham & Taft Рик Стоун, что называется, «в теме». Он раз в два месяца участвует в совещаниях Palm Beach Investment Research Group, финансовой организации из флоридского города Палм Бич, объединяющей представителей 35 семейных офисов. Стоун прогнозирует трудные времена для семейных офисов.

«Для семейных офисов, ищущих, куда бы вложить деньги, наступают очень тяжелые времена,- уверен он.- Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше».

Роль и значение семейных офисов быстро растет. По оценкам аналитиков Campden, компании, занимающиеся активами богатых семей, семейные офисы контролируют примерно 5,9 трлн долларов. Согласно исследованию UBS, в среднем семейный офис контролирует 917 млн долларов. Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%.

Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью. Согласно опросу 360 самых богатых кланов, проведенному UBS Global Family Office Report и Campden Research, этим занимаются сейчас почти половина респондентов - 42%.

Частные инвестиции сейчас пользуются огромной популярностью. В этом нет ничего удивительного, потому что прямые частные инвестиции приносят 16% прибыли, а инвестиции через специальные фонды в полтора раза меньше – 11%.

Неплохие результаты показывает и недвижимость – в среднем 9,4%. Сейчас на нее приходится порядка 17% инвестиций семейных офисов. Это на 2,1% больше, чем в прошлом году.

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