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Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO

Москва, 24.09.2019
Татьяна Строганова
Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков стал единственным представителем России в генеральном совете международной конфедерации измерителей IMEKO.
  • Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO

предоставлено ЮУрГУ

Это решение было обнародовано в Берлине, где проходило заседание генсовета конфедерации. Введение представителя России в генсовет IMEKO — знаковое событие для нашей страны, которая долгое время не была представлена в руководящем органе конфедерации. Этому предшествовало предложение, поступившее Александру Шестакову одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Южно-Уральского государственного университета дал согласие и возглавил Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов Российской Федерации.

В составе международной конфедерации измерителей 25 различных технических комитетов. Генеральный совет IMEKO координирует вопросы, связанные с публикациями, проведением конгрессов и симпозиумов по различным направлениям. Члены совета, изучив достижения Александра Шестакова, пришли к выводу, что Александр Леонидович сможет не только развивать направление метрологии в нашей стране, но и представлять его за рубежом.

«Это не только признание моих заслуг, но и признание достижений ЮУрГУ. Первым результатом нашей совместной деятельности в генсовете стало решение о проведении международной конференции по цифровой индустрии в ЮУрГУ под эгидой IMEKO, — комментирует Александр Шестаков. — В прошлом году мы первыми в нашей стране провели глобальный научный форум “Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2018”. Хочу, чтобы эта конференция стала главной в России. Раз в два года мы можем проводить ее в Южно-Уральском госуниверситете. В следующем году глобальный мировой форум пройдет под флагом международной конфедерации измерителей. Пригласим представителей нескольких комитетов IMEKO, чтобы можно было выслушать разные мнения по разным направлениям. Это нам даст новые идеи для дальнейшего развития».

В мире есть два топовых журнала в области измерительной техники, издаются они в США и Великобритании. В журнале Measurement, издаваемом в Великобритании, в рейтинге публикационной активности первая позиция у Китая, на второй позиции — Индия, на третьей — Иран, дальше — Турция, Италия, Египет, Бразилия… Россия там не представлена.

«Это неправильно, — убежден Александр Леонидович. — Нам есть что публиковать. Нужна публикационная активность. Нужно правильно себя позиционировать и сделать более весомыми наши публикации в этой области. В ЮУрГУ средствами измерений занимаются физики, а также ученые Высшей школы электроники и компьютерных наук. Учитывая поставленные задачи, нам необходимо будет координировать эту работу, чтобы публикации были более весомыми и высоко оценивались в международном научном пространстве».

Как стало известно, на конгрессе IMEKO, который пройдет в Гамбурге в 2024 году, будут рассматриваться новые направления науки в области измерительной техники: цифровизация и big data, энергоэффективность, окружающая среда и нанотехнологии, квантовые вычисления и динамические измерения.

«Мы на правильном пути, — комментирует Александр Шестаков. — В ЮУрГУ работает лаборатория квантовых вычислений, ведутся серьезные исследования в области динамики измерений и энергоэффективности, идет работа с большими данными в рамках направления “цифровая индустрия”. Трендовыми направлениями мы занимаемся и будем заниматься еще более активно. Будем концентрироваться и двигаться вперед.

СПРАВКА

У ЮУрГУ славная 75-летняя история и добрые традиции. Из института, состоящего всего из двух факультетов, он превратился в известный в стране и в мире национальный исследовательский университет, центр научной, образовательной, культурной и спортивной жизни. Южно-Уральский государственный университет — один из крупнейших в России мультидисциплинарных вузов.

Сегодня ЮУрГУ участвует в национальном проекте «5–100» и служит универсальной площадкой для инновационных разработок. Будучи преемником лучших инженерных традиций, университет динамично развивается, отвечая на вызовы времени. Вуз создает современную образовательную цифровую среду и внедряет инновационные идеи, связанные с глобальной цифровизацией мировой промышленности.

Современное техническое оснащение и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав обеспечивают высокое качество профессиональной подготовки. В научно-образовательный процесс активно внедряются инновационные технологии. Обучая иностранных студентов и участвуя в программах международного обмена, вуз интегрирован в мировое образовательное пространство.

ЮУрГУ — это smart-университет, стратегия развития которого базируется на цифровой трансформации научно-образовательной деятельности с опорой на сотрудничество с корпорациями — мировыми лидерами в области цифровой индустрии. ЮУрГУ стремится к тому, чтобы прорывные достижения университета способствовали эффективности промышленности региона и страны, а также решению глобальных задач Индустрии 4.0.

ЮУрГУ достойно представлен в двух глобальных мировых рейтингах: QS World University Ranking и Times Higher Education World University Ranking 2020. Университет постоянно улучшает свои позиции в престижных национальных и международных рейтингах.

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