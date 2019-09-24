Сбербанк планирует открыть сервис по продаже автомобилей

Как сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник, российский Сбербанк имеет в планах создание маркетплейса по продаже новых и подержанных автомобилей. Предполагается, что новый сервис будет аналогом сервиса «ДомКлик», с помощью которого можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

Сообщается, что в настоящий момент банк проводит переговоры по поиску партнеров – крупнейших представителей авторынка России.

Как сообщил один из источников РБК, Сбербанк выбрал рынок вторичных автомобилей, поскольку он «гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты».

Проект предполагается запустить на базе дочерней компании Сбербанка - «Сетелем Банка», специализирующегося на автокредитовании. Об это также сообщает собеседник РБК.