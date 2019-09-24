Специалисты Роскачества проверили детскую воду

Специалисты Роскачества заявили после проверки детской воды на российском рынке, что не обнаружили опасную продукцию данной категории, пишет РИА «Новости».

Однако в ведомстве сообщают, что в продукции некоторых производителей расходятся заявления на этикетке по содержанию калия и фтора с реальным положением дел.

В сообщении организации уточняется, что по 109 показателям исследовалась 21 торговая марка воды объемом от 0,33 до 6 литров российского производства для детей до трех лет.

Специалисты проводили проверку воды на наличие в жидкости опасных энтерококков и кишечной палочки, а также в ходе исследований выявлялось возможное содержание в воде нефтепродуктов, нитратов тяжелых металлов.

В сообщении ведомства говорится, что вся проверенная вода действительно может называться «детской», являясь безопасной и качественной. Заявления на этикетках, что вода готова к употреблению и не требует кипячения соответствует действительности.

10 марок воды те только соответствуют всем показателям, но и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества.