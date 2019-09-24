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США не выдали визы делегации России на ГА ООН

Москва, 24.09.2019

Новый визовый скандал произошел между Россией и США, пишет «Коммерсантъ». Американское посольство отказалось выдавать визы десяти дипломатам, сопровождающим министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Новость сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, который находится в аэропорту Внуково-2. Борт Сергея Лаврова должен вылететь в США в ближайшее время.

Сенатор рассказал журналистам, что кроме него визы не получили думец Леонид Слуцкий и еще десять сотрудников МИДа РФ, среди которых главный переводчик и глава генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин.

Россия в связи с невыдачей виз делегации в ООН выразила протест заместителю посла США в России. Он подчеркнул, что произошедшее Москва расценивает, как грубейшее нарушение Вашингтоном своих обязанностей, в связи с чем американскому дипломату вручена нота протеста.

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