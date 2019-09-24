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Трамп и Дуда обсудили возможности остановки «Северного потока-2»

Москва, 24.09.2019

Белый дом сообщает, что в ходе встречи «на полях» Генассамблеи ООН, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили имеющиеся возможности по остановке строительства трубопровода «Северный поток — 2». Политики признали, что проект угрожает энергетической безопасности Европы.

«Оба президента признали, что газопровод опасен для Европы  и обсудили, как лучше остановить этот проект», — цитирует ТАСС текст сообщения американской администрации.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность, что Германия после завершения строительства трубопровода попадет в энергетическую зависимость от России.

Власти Польши, в свою очередь, также выступают против «Северного потока-2», называя его вредным для европейской энергобезопасности.

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