Трамп и Дуда обсудили возможности остановки «Северного потока-2»

Белый дом сообщает, что в ходе встречи «на полях» Генассамблеи ООН, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили имеющиеся возможности по остановке строительства трубопровода «Северный поток — 2». Политики признали, что проект угрожает энергетической безопасности Европы.

«Оба президента признали, что газопровод опасен для Европы и обсудили, как лучше остановить этот проект», — цитирует ТАСС текст сообщения американской администрации.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность, что Германия после завершения строительства трубопровода попадет в энергетическую зависимость от России.

Власти Польши, в свою очередь, также выступают против «Северного потока-2», называя его вредным для европейской энергобезопасности.