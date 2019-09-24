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Трамп заморозил военную помощь Киеву из-за коррупции

Москва, 24.09.2019
  • Трамп заморозил военную помощь Киеву из-за коррупции

ТАСС

Американский президент Дональд Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине примерно за неделю до звонка своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации президента.

Распоряжение приостановить выплаты Украине в размере $400 млн получил директор административно-бюджетного управления США Мику Малвейни, передает СМИ.

Источники издания подтвердили, что соответствующее распоряжение получили также в госдепе и Пентагоне. Решение Трамп принял из-за желания проанализировать сложившуюся на Украине ситуацию. По словам чиновников, Трамп в определенный момент засомневался, что Украине следует выделять деньги, из-за коррупции в стране. Однако Киеву глава США поручил сообщить, что задержки с выплатами связаны с  «межведомственным взаимодействием».

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