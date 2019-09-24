В Кирове сотрудники МВД предотвратили массовое убийство в школе

По сообщению замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимира Макарова, в Кирове сотрудникам полиции удалось предотвратить массовое убийство в школе.

Руководитель сообщил, что полиция получила несколько дней назад сигнал о проявленном интересе одним из учащихся средней школы к теме применения огнестрельного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности ведомство не сообщает. Однако, по сообщению детского омбудсмена Кировской области Владимира Шабардина, у подростка был конфликт с одноклассниками. Его намерения стали известны из соцсетей.

Напомним, за последние два года случаи нападения на сверстников со стороны школьников и студентов участились. По мнению педагогов, всплеск насилия вызван общим нездоровым психологическим фоном в подростковой среде.