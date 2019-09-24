В Крым прибыл первый поезд с материковой России

Первый поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, сообщает РБК. В тестовом режиме на полуостров прибыл дизельный состав.

На поезде в Крым прибыли журналисты и строители моста во главе с руководителем строительства Александром Островским. До окончательного запуска моста, запланированного на декабрь, осталось завершить часть работ. На пересечение пролива на поезде ушло полчаса, сообщает РБК.

«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», - рассказал владелец строительный компании Аркадий Ротенберг.

Напомним, движение автобану Крымского моста было открыто 16 мая 2018 года. За это время сооружение пропустило 7 млн машин с материка.