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ЦБ изучает возможность установки отрицательных ставок по валютным вкладам

Москва, 24.09.2019

Банк России изучает возможность дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам, но это потребует серьезного изменения законодательства, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, передает ПРАЙМ.

"Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется", — ответила она на вопрос, изучает ли ЦБ возможность предоставить банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам.

Данилова пояснила, что с таким предложением в ЦБ обратился ряд крупных банков.

"Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя", — указала глава департамента финансовой стабильности.

При этом Данилова подчеркнула, что никаких решений по этому вопросу не принято.

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