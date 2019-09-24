Янукович собирается вернуться на Украину

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится к возможному возвращению на Украину. «Он в настоящее время находится на территории Российской Федерации временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине» - сказал Сердюк.

В январе 2019 года районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В настоящее время Киевский апелляционный суд проводит слушания по апелляции на приговор Януковичу.