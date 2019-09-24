Вход/Регистрация Подписка

Отменены европейские санкции против Януковича

Москва, 24.09.2019

Об отмене санкций Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича сообщил адвокат его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе. На протяжении 5 лет прошлая украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы навязывали миф о якобы причастности Президента Виктора Януковича к различным преступлениям» - написал Кирасир в своем Facebook.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    3. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама