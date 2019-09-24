Отменены европейские санкции против Януковича

Об отмене санкций Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича сообщил адвокат его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе. На протяжении 5 лет прошлая украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы навязывали миф о якобы причастности Президента Виктора Януковича к различным преступлениям» - написал Кирасир в своем Facebook.