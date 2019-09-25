Белый дом опубликовал распечатку разговора Трампа с Зеленским

Администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Согласно этой распечатке, американский лидер критиковал власти ФРГ, а также других стран ЕС, за то, что они мало помогают Украине.

«Мы тратим много усилий и много времени, чтобы помочь Вам, - сказал Трамп Зеленскому. – Гораздо больше, чем страны Европы, которые должны оказывать Вам содействие, но мало в этом преуспели. Германия почти ничего для вас не делает».

Президент США также просит украинского лидера переговорить с адвокатом Джулиани относительно ситуации вокруг сына Байдена.

«Было бы очень здорово, если бы Вы изучили дело Байдена», – обращается Трамп к Зеленскому.

Тот в свою очередь обещает, что новый генеральный прокурор «самостийной» обязательно рассмотрит эту ситуацию.

«Все расследования, о которых вы говорите, будут проведены открыто и откровенно», – сказал Зеленский, попросив главу Белого дома Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

При этом в стенограмме этой беседы ничего нет о том, что якобы Трамп добивается от президента Украины провести расследование действий сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Напомним, именно это стало поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.