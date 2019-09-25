Доллар вступился за Трампа

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Демократическая партия конгресса США намерена запустить процесс импичмента Дональда Трампа на этой неделе, сообщил портал NBC News со ссылкой на представителей партии. Против президента будет выдвинут целый ряд обвинений, которые коснутся как прошлых, так и нынешних «преступлений». Например, Дональду Трампу, намерены поставить в вину давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс начнет процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за сообщений в прессе о том, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским мог требовать провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Согласно конституции США, палата представителей должна определить обвинения, которые затем Сенат рассмотрит как судейская коллегия. Для отстранения президента необходимо 2/3 голосов в сенате, однако сейчас он контролируется республиканцами. При этом Трамп заявил, что обнародует запись беседы с Зеленским, подразумевая, очевидно, что ничего предосудительного в ней нет.

На фоне этой ситуации и без видимых других причин доллар начал уверенный рост по отношению к своим оппонентам на Foprex. В частности, доллар крепился по отношению к рублю: по данным портала Finanz, утром во вторник падавший до недельного минимума 63,61 рубля, доллар перешел к плавному, но безоткатному росту в 16.30 мск и к началу второго часа вечерней сессии (на 20.00 мск) достиг отметки 63,95. Российский рынок акций завершил сессию снижением индекса МосБиржи на 1,11%, а индекса РТС — на 1,07%, которое продолжилось на вечерней сессии, где котировки фьючерса на РТС просели еще на 0,22%.

Дестабилизация маловероятна

Такое отношение рубля к политической деятельности президента США, говорит главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. объясняется влиянием острой политики Трампа на политическую и экономическую деятельности России. Первоначальные пакеты и санкционные меры сократили инвестирование в России примерно на 10 млрд долларов в год. Затем, после проведения контрсанкций и внутреэкономической перезарядки, положение российской стороны начало приходить к чертам стабильности, возможной при таких условиях. Сейчас, в случае отстранения Трампа по импичменту, к власти в США придут демократы, более агрессивно настроенные по отношению к нам

Иностранные инвесторы, желающие обезопасить себя от рисков и резких реакций, в сложившейся ситуации конвертируют валюту, что и спровоцировало рост доллара. Проведение судебных разбирательств в отношении президента Америки на первых порах не окажет положительного эффекта на рубль и экономическую обстановку в России. Вчера утром скачки доллара и евро не оказали на рубль значительного влияния, что подтверждалось его ростом. В паре с евро – 70,28 рублей за валюту ЕС, доллар стоил 63,95 рублей.

Во второй половине и ближе к концу торговой сессии информация о положении Трампа прояснилась и спровоцировала падение курсов. К 18:30 индекс Мосбиржи претерпел значительное падение, и к концу торгов обозначилось снижение на 1,11%, индекс РТС буквально в те же временные рамки упал на 1,07 %. Такое положение будет сохраняться и далее, полагает Дмитрий Александров, если не произойдут события, кардинально превосходящие сложившуюся ситуацию по своему воздействующему характеру.

Новость о начале процедуры импичмента Дональда Трампа создаёт дополнительное напряжение и неопределённость в политике, что очень не любят инвесторы, констатирует руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Поэтому и на финансовых рынках создаётся напряжение и настроение «бегства от рисков». В таких условиях обычно страдают рисковые активы – сырьё, фондовые индексы, валюты развивающихся рынков. Поэтому и нефть ответила снижением котировок с 64,4 к 62,2 доллара за баррель Brent. На них оказали влияние и новые нападки Дональда Трампа на Китай на Генассамблее ООН, в преддверии октябрьского раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Данные факторы в совокупности оказывают давление и на рубль как актив одновременно и рисковый, и «сырьевой». Кроме того, тема импичмента Дональда Трампа со стороны демократов в Конгрессе неизбежно напоминает и о предлагаемых ими антироссийских санкциях. Именно по этим причинам, полагает эксперт, несмотря на то, что негатив относится в большей степени к самим США, в паре доллар/рубль 24-25 сентября побеждает доллар. Он укрепился к российской валюте с 63,8 до 64,2 руб.

Вместе с тем Марк Гойхман указывает, что такой подъём — достаточно ограниченный, не выходящий за рамки текущего локального диапазона 63,6 – 64,5 руб/дол. Это связано во многом с тем, что перспективы реализации импичмента довольно туманны. ДональдТрамп уже заявил о том, что будет полностью опубликован злополучный его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, ставший поводом для претензий демократов. Кроме того, у них как сторонников импичмента недостаточно голосов в обеих палатах Конгресса для принятия решения об отрешении (невольный каламбур) Дональда Трампа от должности.

Соответственно, заключает Марк Гойхман, данная причина, вряд ли окажет значимое воздействие на ослабление рубля. Актуальная верхняя граница в районе 65,5 руб. Она, вероятно, не будет преодолена до торговых переговоров США и Китая, которые должны возобновиться с 7 октября. Дальше многое будет зависеть от их хода, поскольку именно «торговые войны» и связанные с ними опасности для мировой экономики – наиболее сильный фактор, воздействующий на рисковые активы в последние месяцы.

Доллар пойдет назад?

Предполагаемый импичмент Дональда Трампа – нулевой фактор давления на рубль, уверен генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Вне зависимости от того, как будут развиваться события в США. Очевидно, если Трамп окажется под реальной угрозой, в очередной раз будет поднята тема вмешательства России в американские президентские выборы. Даже если так, у Минфина США, объективно, минимальные возможности для усиления антироссийских санкций. Такой возможностью может стать запрет на владение российскими ценными бумагами, в первую очередь госдолгом.

Но эта мера, сколько бы она не вносилась в повестку дня, почти неосуществима. Поскольку пострадают американские граждане, а также европейцы, имеющие свои портфельные позиции в России. А объем этих позиций оценивается примерно в 100 млрд долл. Антироссийские санкции, в первую очередь санкции 2014 года, оказались действенными, лишили отечественную экономику внешнего кредитного и инвестиционного рычага. Но их усиление если и возможно, то вряд ли может быть заметным для экономики и валюты.

На вчерашние новости о возможном импичменте Трампу рубль хоть и отреагировал снижением, но снижение стало символическим, повторяет аналитик. И отчасти уже отыграно утром среды. Причем вчера более чем на 2% падала нефть, что все же оказывает негативный эффект на рублевые котировки. А падение нефти вряд ли следует объяснять приближением президентской гонки в США. Нефтяные цены находятся в состоянии хаотичных колебаний из-за резко снизившегося предложения (оценочно, сейчас рынок недополучает около 2 млн барр. нефти в сутки). С одной стороны, сама по себе, цена нефти за прошедшие полторы недели выросла, но движение вверх крайне размашисто. А вчера мы получили жесткую коррекцию внутри этого широкого восходящего коридора.

Восстановление нефти к 64-66 долл./барр. по сорту Brent (нельзя даже за ближайшие недели полностью восстановить производство нефти) должно положительно сказаться и на рубле. Тогда как влияние американской политической полемики преувеличено. Курс рубля находится в тренде усиления как к доллару, так и к евро. С высокой вероятностью, считает Андрей Хохрин, мы увидим доллар ниже минимумов этого лета, ниже 62 рублей. Евро, судя по графической формации, способно опуститься еще примерно на 4 рубля, вплоть до 67-66 рублей. И это вопрос ближайшего месяца, если учитывать набранный рублем темп своего укрепления.