Премьер-зомби вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно получивший очередное прозвище – премьер-зомби, срочно вернулся на родину, чтобы вечером выступить в парламенте, который жаждет его крови. Джонсон улетел из Нью-Йорка, где сейчас проходит Генеральная ассамблея ООН. Дело в том, что вернулся к работе парламент, который он закрыл, как он надеялся надолго, до середины октября, после решения Верховного суда, признавшего это премьерское решение, к слову, одобренное, как полагается, королевой, незаконным, вернулся к работе. Премьер заявил, что «очень глубоко не согласен» с решением суда, но уважает его.

Естественно, Борис Джонсон, попытавшийся отправить парламентариев отдыхать, чтобы лишить их возможности обсуждать брексит, вернулся в королевство, где его сейчас, мягко говоря, недолюбливают. Причем, плохо к нему относятся все, начиная от общественности и неблагодарных парламентариев, которым он попытался устроить против их воли незапланированный пятинедельный отпуск, и заканчивая королевой Елизаветы II, которую ему пришлось в довершение ко всему еще и обмануть, чтобы получить ее одобрение закрытия парламента. Кстати, во вторник премьер по телефону разговаривал с Ее величеством. Однако неизвестно, извинился ли он перед Елизаветой, чего от него сейчас требуют все, включая сторонников.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Бориса Джонсона войти в историю Соединенного Королевства как премьер-рекордсмен, меньше всех находившийся на посту главы правительства, и немедленно подать в отставку. Корбин, кстати, неожиданно для многих не так давно из сторонника брексита превратился в его противника. Он уверен в победе лейбористов на внеочередных выборах, после чего в течение полугода обещает провести еще один референдум о членстве Лондона в Евросоюзе. Корбин потребовал, чтобы Джонсон извинился не только перед королевой, но и перед британским народом за то, что он «попытался закрыть демократию в критический момент…»

Джонсон несмотря на последние неудачи (одних только поражений в парламенте было шесть за три месяца) по-прежнему настаивает на том, что брексит состоится 31 октября даже в жестком варианте, т.е. без соглашения с Брюсселем.

Без особого риска ошибиться можно предположить, что в парламенте, куда Джонсон намерен явиться для обсуждения брексита, ему предстоит услышать еще не один совет об уходе в отставку. Законодатели ждут от него и извинений, но судя по всему их ожидания не сбудутся. По крайней мере, он уже заявил, что не намерен уходить в отставку.

Борису Джонсону, очевидно, придется объясняться еще и об одном эпизоде из своего прошлого, когда он был мэром Лондона. Парламентарии хотят услышать его разъяснения очень близкой дружбы с американкой, которая получила более ста тысяч фунтов стерлингов общественных денег.

За три месяца на посту премьер-министра Борис Джонсон не только потерпел беспрецедентный разгром в Верховном суде, но и лишился парламентского большинства после того, как уволил 21 члена парламента от Консервативной партии. Его брат ушел из правительства, а сам он стал свидетелем, как его планы и стратегия по брекситу терпят поражение за поражением. Сейчас, считают многие в Великобритании, у него остался единственный выход – срочно договориться в Брюсселе о соглашении по брекситу. Если же добиться соглашения не удастся, то согласно принятому недавно закону, запрещающему ему проводить жесткий брексит, ему придется просить Брюссель об очередном переносе сроков. Между тем, он не раз клялся, что делать этого не будет и что Британия покинет объединенную Европу 31 октября.