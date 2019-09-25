Эксперт рассказал, как могут уволить 50 тысяч россиян

Как считает кандидат экономических наук Валерий Сенков, что более 50 тысяч россиян могут потерять работу, по прогнозу Росстата, только в рамках

Мнением эксперт поделился с «URA.RU». Он уверен, что увольнение такого числа служащих очень серьезный шаг и обязательно должен быть под контролем у власти, поскольку госслужащих возможно уволить только по государственной программе. При этом для любым преобразований госслужащих должны быть составлены дорожные карты, а все взаимоотношения должны быть урегулированы по закону.

Сенков отметил, что необходимо четко понимать был ли сотрудник предупрежден за два месяца, либо «понуждение работника к увольнению». Он также напомнил, что властные структуры обычно заранее уведомляют служащих о возможном увольнении, чтобы не допустить массовой безработицы.

В нынешней ситуации ничего подобного не наблюдается, поэтому эксперт предположил, что все «на уровне слухов».

«Эти прогнозы — как слухи, их неправильно вот так вбрасывать в информационное пространство», — заключил Сенков.

Напомним, Росстат сообщил о массовом увольнении госслужащих до конца месяца.