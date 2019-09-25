Украина запаслась газом

Глава Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев заявил, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров. Этого, по мнению Коболева, достаточно для отопительного сезона 2019-2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге. Россия и Украина продолжают переговоры по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу.