Греф рассказал о необходимости проведения революции государственного управления

Герман Греф – глава Сбербанка – рассказал, что четвёртая промышленная революция привнесла в жизнь много новых технологий, которые поставили все страны мира перед необходимостью провести первую революцию госуправления.

Как подчеркнул руководитель крупнейшей кредитной организации в РФ, сейчас все стоят на пороге необходимости проведения такой революции, передаёт РИА Новости. При этом он считает, что в ходе этой революции необходимо поменять сложившиеся процессы управления, после чего чиновники станут заниматься исключительно изменениями, и наконец-то станут внедрять инновации.