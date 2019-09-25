В США начали процедуру импичмента Трампа за разговор с Зеленским

Спикер Палаты представителей, нижней палаты Конгресса США, Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования, т.е. процедуры импичмента Дональда Трампа.

«Действия, предпринятые на данный момент президентом Трампом, серьезно нарушили конституцию,- заявила Нэнси Пелоси во вторник вечером в Вашингтоне.- Президент должен ответить за это. Никто (в Америке) не стоит над законом».

Спикер Пелоси заявила на заседании демократов, что железо нужно ковать, пока оно горячо. Она сообщила, что шесть ключевых комитетов Палаты представителей уже занимаются расследованием антиконституционных действий президента.

Надо заметить, что все три неполных года президентства Дональда Трампа проходят в непрерывной борьбе с противниками в Конгрессе: демократами и частью республиканцев, тоже недовольных его действиями. После переезда в Белый дом Трампу не раз угрожали отрешением от должности (импичментом), но в этот раз все может быть гораздо серьезнее. По крайней мере, такой, в целом, тон комментариев американской прессы. Причем, не только той, что всегда поддерживает Демократическую партию.

Сам виновник скандала к угрозе импичмента отнесся с привычной иронией и бравадой и, как обычно, назвал все, что происходит, «охотой на ведьм». Он также сравнил в Twitter то, что сейчас происходит, «харасментом в адрес президента». Несмотря на уверенность Трамп, как сообщают американские СМИ, безуспешно пытался отговорить Пелоси от начала расследования. Кроме этого, накануне он попытался перехватить инициативу и заявил, что не возражает против публикации полной и неотредактированной распечатки его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля и в котором, по словам Трампа, нет ничего предосудительного и противозаконного.

«Сами убедитесь, это был дружеский и полностью благопристойный разговор,- написал президент Трамп в Twitter.- Никакого давления и в отличие от Джо и его сына никаких quid pro quo (ты мне, я тебе или услуга за услугу)».

Трамп прозрачно намекает на то, что Джо Байден в 2016 году заставил президента Порошенко уволить генпрокурора Украины, который хотел расследовать деятельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США.

Начало расследования не означает автоматического обвинения Палатой представителей президента в совершении «особо тяжких преступлений и правонарушений», хотя такой исход расследования высоко вероятен.

Если нижняя палата Конгресса, в которой у демократов большинство, обвинит президента, то дело перейдет в верхнюю палату – Сенат, где перевес на стороне республиканцев. В эту же партию, напомним, входит и Дональд Трамп. Хотя следует оговориться, что отношения как с руководством партии, так и с рядовыми однопартийцами у него далеко не безоблачные. И все же, вероятность того, что сенаторы республиканцы поддержат обвинения коллег из нижней палаты, не самая высокая.

Причиной очередной атаки противников на Дональда Трампа, которая теоретически может привести к его импичменту, является обычный телефонный разговор почти двухмесячной давности между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В нем, как утверждают противники Трампа, он пытался заставить президента Украины открыть расследование деятельности Хантера Байдена на Украине, где он пять лет состоял в правлении газовой компании и получал за полное бездействие 50 тыс. долларов в месяц. Трамп признал, что обсуждал борьбу с коррупцией на Украине и упоминал в связи с этим имя Хантера Байдена. Однако, по мнению противников президента, восемь упоминаний имени Хантера и Джо Байденов в ходе разговора означает, что темой беседы были как раз Байдены, а не борьба с коррупцией. Они считают, что коррупция на Украине Трампа мало волнует и что ему просто нужен компромат на Джо Байдена, которого ему прочат в главные конкуренты на президентских выборах в 2020 году.

Трамп, по мнению демократов, нарушил конституцию и превысил полномочия, пообещав Зеленскому в обмен на компромат на Байдена старшего хорошие отношения с Америкой. Трамп отрицает, что он обещал собеседнику что-то взамен, но признал, что приостановил перевод Киеву помощи размером около 400 млн долларов.

Импичмент в Америке имеет три прецедента. Процедура импичмента была начата против двух президентов США: Эндрю Джексона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 г., однако оба были оправданы Сенатом. Ричард Никсон добровольно ушел с поста президента до голосования.