Конгресс изучает возможность импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США приступает к изучению вопроса о возможном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщила Нэнси Пелоси спикер Палаты.

«Никто не может быть выше закона», - заявила она. Пелоси уверена также, что «президент обязан нести ответственность».

Конгрессмены намерены добиваться импичмента Трампа из-за якобы требований американского президента к своему украинскому коллеге предоставить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

СМИ ранее сообщали, что Трамп призвал Зеленского инициировать подобное расследование против сына вице-президента Хантера Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Ранее Трамп пообещал сегодня 25 сентября придать огласке стенограмму телефонного разговора с Зеленским из-за возникшего ажиотажа вокруг данной беседы.