Лавров провел переговоры с Зеленским

Краткие переговоры прошли накануне поздно вечером между президентами Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

Собеседник агентства в частности сообщил, что политики обсудили ситуацию «вокруг российско-украинских отношений».

Источник сообщает, что переговоры были краткие и прошли в ходе приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств—участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер дал рекомендации украинскому лидеру Владимиру Зеленскому попытаться наладить личный контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 24 сентября стало известно о том, что десяти дипломатам, сопровождающим российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на ГА ООН, было отказано в визе для въезда в США.