Москва предложила Украине новое решение газового спора

Как заявил представителям прессы министр энергетики России Александр Новак, мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» по предлагаемому Москвой «нулевому варианту», возможно только в случае отсутствия претензии в газовых спорах.

Чиновник подчеркнул, что Москва предлагает вариант мирового соглашения, в котором «будут достигнуты взаимные договоренности», а также отсутствовать «взаимные претензии окончательно с точки зрения финансов».

Напомним, о намерении урегулировать газовый спор по «нулевому варианту» Новак заявил после трехсторонних переговоров в Брюсселе 19 сентября. Чиновник сообщил тогда, что наступил важный момент для обеспечения «экономически целесообразные поставки газа через газотранспортную систему Украины».

24 сентября украинский «Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» задолжал компании $2,817 млрд. по состоянию на 30 июня 2019 года.