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Политологи назвали регионы, где губернаторам грозит отставка

Москва, 25.09.2019

По мнению экспертов холдинга «Минченко консалтинг», губернаторы некоторых российских регионов не смогут усидеть в своём кресле до официального завершения срока их властных полномочий. При этом политологи выделяют две группы риска, в которые входят те чиновники, кто в ближайшее время может лишиться работы, пишет газета «Коммерсант».

Первая группа – главы регионов, которые уже давно занимают свои посты. Здесь речь идёт о Михаиле Игнатьеве, который стоит во главе Чувашия с 2010 года, Натальи Комаровой, возглавляющей ХМАО с того же 2010 года, а также о президенте Татарстана Рустаме Минниханове (с 2010 года). Кроме них, близки к отставке Анатолий Артамонов (Калужская область, 2000), Владимир Илюхин (Камчатка, 2011) и Василий Голубев (Ростовская область, 2010).

Во вторую группу риска, по мнению политологов, входят губернаторы, у которых наблюдается долгосрочные конфликты федерального уровня. Это, прежде всего, глава Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Кроме того, «без 5 минут» в отставке уже Александр Левинталь (ЕАО), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область) и Александр Богомаз (Брянская область).

При этом главный претендент на «вылет» здесь, как считают политологи, это Кондратьев, давно уже накопивший солидный потенциал федеральных конфликтов, и к тому же проигравший в 2019 году сразу несколько выборов в целом ряде важных муниципалитетов края.

По словам источников издания близкх к Кремлю, некоторые губернаторы действительно досрочно сложат свои полномочия. Однако отмечается, что произойдёт это не раньше 2020 года.

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