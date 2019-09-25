Прогноз погоды на октябрь: синоптики обещают новые сюрпризы

Сентябрь, который уже подходит к концу, преподнёс жителям России немало сюрпризов. Большинство из них, увы, были не самыми приятными. Богатым на неожиданности обещает стать и второй осенний месяц. А вот каким он будут, прогнозируют синоптики. По их данным, октябрь удивит непостоянством климатической обстановки, температурными качелями и… возможным возвращением тепла, о чём ещё несколько дней назад синоптики говорили с большой осторожностью.

Погода в октябре в северо-западных регионах России. Прогноз

Так, по прогнозам метеорологов, в октябре станет относительно тепло в северо-западных регионах страны. Например, в начале месяца температурный фон будет выше климатической нормы в Новгородской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Здесь в период с 1 по 10 октября в дневные часы воздух будет прогреваться до 12-13 градусов выше нуля. Вторая половина месяца станет уже не такой комфортной. Помимо неприятных дождей и ветра, порывы которого в некоторые дни будут достигать 15-17 метров в секунду, понизится и температурный фон, который после 20 числа будет держаться на уровне плюс 3-5 в светлое время суток и плюс 1-3 – после полуночи.

А вот в Мурманской области, а также в Карелии тёплый воздух задержится всего на несколько дней. Здесь стремительно начнёт холодать уже в конце следующей неделе. При этом, например, в Мурманской области вместо дождя в начале октября выпадет снег, хотя и здесь в целом в октябре температурные значения окажутся немного выше климатической нормы для второго месяца календарной осени.

Прогноз погоды на октябрь в Сибири и на Урале

Чуть теплее обычного, по прогнозу синоптиков, ожидается в предстоящем октябре в Западной Сибири. В частности, в Красноярском крае на левом берегу реки Енисей в первой декаде второго осеннего месяца столбики термометров днём будут показывать плюс 7-10. Правда, будет очень пасмурно – осадки прогнозируются в ежедневном режиме, но пока в виде дождя. Мокрый снег здесь выпадет примерно 14-16 октября. Тогда же температурные показатели станут минусовыми, а уже к концу месяца на всей территории Красноярского края даже днём стабильно будет минус 2-4.

Гораздо раньше наступит климатическая зима в Томской, Омской и Кемеровской областях. По прогнозу синоптиков, в этих регионах уже к концу следующей недели погодные градусники ночью местами будут показывать около нуля. Во второй половине октября ожидаются и дневные морозы. Так, после 20 октября, в Кемерово и Новосибирске в светлое время суток будет минус 1-2.

По прогнозу погоды метеорологов, в октябре на Урале также ожидаются заморозки и снег. Однако произойдёт это ближе к середине октября. В первой же половине месяца прогнозируется пасмурная, дождливая погода, но температурный фон пока будет сохраняться на плюсовых показателях.

Прогноз погоды на октябрь в СПб и Москве

Пасмурно, сыро и холодно по прогнозу синоптиков, будет в октябре в Санкт-Петербурге. Климатическую обстановку в Северной столице в начале месяца будет формировать циклон из Скандинавии. Под его влиянием с 1 по 14 октября в городе на Неве почти в ежедневном режиме будут идти дожди. При этом дневные показатели с каждыми сутками будут немного снижаться – начав месяц с вполне комфортных плюс 12, к 14 октября градусники в светлое время суток будут показывать всего плюс 6-7. В ночные часы возможен ледяной дождь, а после 15 октября – снег.

Вторая половина месяца в СПб по своим климатическим характеристикам больше будет напоминать середину ноября. В период с 15 по 31 октября средняя дневная температура воздуха составит всего плюс 4-5, ночью будет подмораживать до минус 1-2. А холодный северный ветер и высокая влажность создадут ощущение, что в Санки-Петербург пришла зима.

А вот в Москве 1-10 октября будет тепло. Говорить о возвращении Бабьего лета, конечно, не приходится, но и заморозков, а также различных неприятных погодных явлений в этот период почти не будет. Так, 1-3 октября ожидается днём – плюс 13-14, кратковременные осадки; ночью воздух прогреется до плюс 10.

С 4 по 9 октября, по-прежнему, относительно тепло – плюс 9-10, но количество осадков значительно увеличиться, да и ночные показатели температуры опустятся до плюс 5-6. Погода начнёт стремительно портиться 13-14 октября, когда воздух в дневные часы остынет до плюс 6, ночью при этом ожидаются заморозки.