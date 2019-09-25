Путин оценил работу Счётной палаты РФ

Владимир Путин – глава российского государства – оценил работу Счётной палаты РФ. По его словам, точные и реалистичные рекомендации СП по корректировке социально-экономической политики в настоящее время очень востребованы, передаёт РИА Новости.

При этом, как подчеркнул президент, он поддерживает настрой руководства ведомства не просто фиксировать проблемы, а дополнять финансовый аудит анализом реализуемых в стане национальных проектов и самых разнообразных инвестиционных программ.

Кроме того, Путин отметил большую и качественную работу Счётной палаты, её «стремление ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости», что позволяет повысить прозрачность и доступность полученной информации.