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Курс доллара: неожиданный фактор ударил по рублю

Москва, 25.09.2019
  • Курс доллара: неожиданный фактор ударил по рублю

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара растет на 33 копейки в среду к 16.17 - до 64,31 руб., курс евро прибавил 18 копеек - 70,67 руб. на фоне новостей из-за океана о запуске процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

При этом рубль падает второй день подряд, несмотря на успешные аукционы ОФЗ и пик налогового периода.

Фактически новость о возможном отрешениии от власти президента США стала новым неожиданным фактором для курса российской валюты, который не учитывался в прогнозах аналитиков. Теперь экспертам и инвесторам придется делать поправку и учитывать новыен обстоятельства. 

Новость о начале процедуры импичмента Дональда Трампа создаёт дополнительное напряжение и неопределённость в политике, что очень не любят инвесторы, комментирует руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Поэтому и на финансовых рынках создаётся напряжение и настроение «бегства от рисков». В таких условиях обычно страдают рисковые активы – сырьё, фондовые индексы, валюты развивающихся рынков. Поэтому и нефть ответила снижением котировок с 64,4  к 62,2 доллара за баррель Brent. На них оказали влияние и новые нападки Дональда Трампа на Китай на Генассамблее ООН, в преддверии октябрьского раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. 

Данные факторы в совокупности оказывают давление и на рубль как актив одновременно  и рисковый, и «сырьевой». Кроме того, тема импичмента Дональда Трампа со стороны демократов в Конгрессе неизбежно напоминает и о предлагаемых ими антироссийских санкциях.  Именно по этим причинам, полагает эксперт, несмотря на то, что негатив относится в большей степени к самим США,  в паре доллар/рубль 24-25 сентября побеждает доллар.

Вместе с тем Марк Гойхман указывает, что такой подъём — достаточно ограниченный, не выходящий за рамки текущего локального диапазона 63,6 – 64,5 руб/дол. Это связано во многом с тем, что перспективы реализации импичмента довольно туманны.

Сегодня вечером инвесторы попытаются оценить публикацию стенограммы переговоров Трампа с Зеленским на предмет перспектив импичмента американского президента.

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