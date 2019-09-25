Трамп призвал сменить власть в Венесуэле

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал к смене власти в Венесуэле. По словам американского лидера, восстановление Венесуэлы начнётся лишь тогда, когда произойдёт мирная трансформация власти в этой стране.

Об этом американский лидер заявил в ходе конференции по Венесуэле, организованной Вашингтоном на полях Генеральной ассамблеи ООН, передаёт РИА Новости.

При этом президент США обвинил своего коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро в узурпации власти, а также в том, что легитимного главу страны якобы интересуют только деньги.

«Хочу вам сказать, что эту хорошую страну разрушил социализм. Мы же делаем всё, что в наших силах, чтобы изолировать Мадуро и его приспешников», - резюмировал Трамп, добавив, что только без Мадуро жизнь в Венесуэле наладится.