Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп решил обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но поручил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским" - написал Трамп в Твиттере. Глава Белого дома добавил, что Госсекретарь Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с Зеленским.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс начнет процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за сообщений в прессе о том, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским мог требовать провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.