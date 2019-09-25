Банки отрицают ставки

Невозможное возможно, но не сейчас

На сегодняшний день привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством. Однако проблема для российских банков существует: они при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками.

«Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — цитирует агентство «Прайм» главу департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову. «Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — рассуждает она.

По словам Елизаветы Даниловой, с предложением позволить им устанавливать отрицательные ставки по валютным кредитам в ЦБ обратился ряд крупных банков. При этом глава департамента подчеркнула, что никаких решений по этому вопросу не принято, так как подобные решения самостоятельно ЦБ принимать не вправе.

Не копить, а тратить

Отрицательные ставки по депозитам – это современная реальность развитых экономик, констатирует эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. Особенно сильно это заметно в Японии, где ставки по вкладам в банках с февраля 2016 года находятся ниже -0,1%, в еврозоне, где ставка по депозитам ниже -0,5%. Отдельно стоят скандинавские страны где ставки могут достигать -0,7% и Швейцария, где хранение средств может стоить до 1% в год. В представленных странах это делается для активизации экономических процессов. Деньги, лежащие на вкладах, не участвуют в экономике, полагает эксперт, отмечая, что это пассивы, а для роста ВВП необходимо наращивать объем реализации товаров и услуг на территории государства (как следует из определения ВВП – это сумма всех товаров и услуг, созданных и реализованных на территории государства).

В нашем случае, указывает аналитик, речь идет об отрицательных ставках на территории государства по вкладам в евро и в долларах США. Дело в том, что сейчас наши банки законодательно обязаны предоставлять доход на вклады, но разместить иностранную валюту можно только двумя способами. Либо использовать для кредитования в этой же валюте и предоставлять сердца в факторинг, либо хранить эти средства на корреспондентских счетах.

Увы, но далеко не все банки имеют доступ к факторингу, и лишь 3-5% иностранной валюты на вкладах уходит на данное направление. Получается, что из 16,1 трлн рублей которые хранятся на вкладах в иностранной валюте по данным ЦБ РФ от 16 июля 2019 года, лишь примерно 80 млрд используются и приносят какой-то доход, а остальные лежат на счетах с отрицательной доходностью около -0,5% в евро. При этом в России депозиты в евро хранятся со ставкой от 0,01% до 0,85% (по данным banki.ru). выходит, что банк теряет в среднем около 1% в год на этих размещениях. Сейчас банки стараются компенсировать эти убытки за счет введения дополнительных комиссий, что усложняет договора, запутывает клиентов и вынуждает банки проводить лишние операции.

Таким образом, уверен Дмитрий Иногородский, введение отрицательных ставок позволит сделать договора вкладов более прозрачными и понятными, банки перестанут терять средства на хранение, а граждане получат стимул для перевода денег в национальную валюту. Это может подтолкнуть рост потребительского спроса, так как не все верят в рубли (а зря, между прочим). Естественно, что такая ситуация должна хорошо отразиться на экономике, заключает он, ведь это увеличивает объем средств в экономике и повышает ВВП в среднесрочной перспективе.

Вклад просрочен

Строго говоря, объясняет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, проблема низкой маржинальности такого продукта, как вклады в долларах и евро, возникла для банков уже достаточно давно, с началом применения ЕЦБ и ФРС механизмов стимулирования экономики. Однако дискуссия, которую сейчас по большей части инициируют именно участники сектора, а если еще точнее, десятка крупнейших кредитных организации, на долю которых приходится почти 80% депозитов, вышла на первые полосы газет в связи со стремительным ростом интереса населения и бизнеса.

Как напоминает эксперт, только в августе доля валютных вкладов в российских банках выросла с21,1% до 21,5%. В абсолютных цифрах прирост только за первый квартал этого года составил 5,5 млрд долларов по физическим и столько же по юридическим лицам. Он отмечает, что рост этот никоим образом не коррелирует с динамикой изменения доходности: вклады в долларах и евро по-прежнему открываются по символическим ставкам, редко превышающим 1% и 0,5% соответственно. Однако продолжающееся обесценивание рубля делает такие вклады выгодными просто за счет курсовой разницы, говорит Алексей Антонов, правда, там, где начинается выгода для вкладчика, кончается выгода для банка.

В соответствии с российским законодательством банки действительно лишены возможности устанавливать отрицательные ставки по срочным вкладам, поскольку, по логике законодателя, средства, которые вносит клиент, должны быть возвращены ему как минимум в полном объеме.

По сути, отмечает Алексей Антонов, отрицательная доходность, то есть механизм предусматривающий доплату собственником денежных средств за их размещение, противоречит самому определению вклада. Для того, чтобы реализовать инициативу банков, потребуется произвести действительно масштабные изменения в федеральном законодательстве путем принятия поправок, в том числе и в Гражданский Кодекс. По мнению аналитика, на такую уступку законодатель, даже при наличии поддержки со стороны ЦБ, может не пойти. Куда более вероятным сценарием представляется постепенный отказ от валютных вкладов со стороны участников банковского сектора.