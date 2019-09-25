Украина всё-таки будет представлена на осенней сессии ПАСЕ

Верховная Рада Украины всё-таки будет представлена на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Несмотря на официальный отказ делегации «самостийной» от участия в заседаниях ПАСЕ, «Оппозиционная платформа – За жизнь», приняла решение отравить на предстоящую сессию своего депутата, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается в заявлении политсилы, партии не собирается отказываться от выполнения своего долга перед народом Украины.

«Для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходимо активизировать контакты со всеми государствами, в том числе и с соседними, а также полностью восстановить отношения с СЕ. Поэтому мы не станем поддерживать постановочный демарш нашей делегации и будем использовать все возможности для поиска решений, которые приведут к миру в Донбассе», - отмечается в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее сообщалось, что делегация Украины приняла официальное решение отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за восстановления прав РФ.