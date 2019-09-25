В Германии требуют снять санкции с России

Майк Моринг – глава отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Тюрингия – выступил за снятие антироссийских санкций и предлагает начать этот процесс ещё до следующих выборов в бундестаг, которые запланированы на 2021 год.

При этом он считает, что необходимо привязать снятие санкций к ситуации в Донбассе, так как там, по мнению политика, возможно движение, пишет Redaktions Netzwerk Deutschland.

«Если мы увидим, что на востоке Украины есть подвижки и удалось прийти к разумному решению, то ограничительные меры против Москвы можно будет начинать ослаблять, постепенно, шаг за шагом», – резюмировал Моринг, добавив, что на востоке ФРГ уже давно готовы к диалогу с РФ.