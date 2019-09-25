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Зеленский и Трамп проводят двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН

Москва, 25.09.2019

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проводят двустороннюю встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передаёт РИА Новости, начиная встречу, американский президент, обращаясь к Зеленскому в шутку сказал: «Вы сделали меня знаменитым!».

Трамп имел в виду разгоревшийся в США скандал вокруг телефонного разговора между лидерами двух стран, состоявшегося ещё в июле, в ходе которого президент США обратился к своему коллеге из Украины с просьбой провести расследование в отношении сына экс-вице президента США Джо Байдена.

В ответ на это Зеленский сказал, что не хочет вмешиваться в американские выборы: «Я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США».

При этом украинский лидер подчеркнул, что Трамп не оказывал на него давления в ходе их разговора в июле этого года.

«У нас был очень хороший разговор. Мы тогда говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали в стенограмме, что никто на меня не давил», – отметил Зеленский.

Он также пригласил Трампа посетить Украину: «У ваших предшественников не находилось времени приехать к нам, дайте мне слово, что вы приедете» - сказал глава «самостийной».

На что президент США ответил: Я постараюсь».

Также глава Белого дома выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут встретиться и обсудить проблемы двусторонних отношений.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с ним и обсудить ваши общие проблемы», - сказал Трамп, добавив, что это стало бы огромным достижением.

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