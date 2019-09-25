Зеленский рассчитывает на мощную встречу с президентом Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет «мощной», пишет РИА «новости». Также Зеленский выразил уверенность, что обсуждение «будет по существу и продуктивным».

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», - сообщил Зеленский журналистам во время встречи с украинцами, проживающими в Нью-Йорке. Об этом рассказали в пресс-служба украинского главы государства.

Зеленский также сообщил прессе, что в самое ближайшее время состоится встреча по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры пройдут в «нормандском формате», которые, вероятней всего, будут сложными, заявил Зеленский. Он также подчеркнул, что хотел бы выйти из этой встречи в определенными результатами «о конкретных сроках прекращения войны и возвращения территорий».

Напомним, в настоящий момент Зеленский находится с визитом в США, где , примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.