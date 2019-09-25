Зеленский не подтвердил расширение «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский, принимающий участие в сессии Генассамблеи ООН, заявил, что «нормандский формат» начнет свою работу в прежнем режиме четырех стран - России, Украины, Франции и Германии. «Мы в «нормандском формате» собираемся работать, в котором он сейчас есть - четыре страны. А потом посмотрим» - ответил Зеленский на вопрос российских журналистов о расширении «нормандского формата» за счет США.

В июле этого года Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй присоединиться к «нормандскому формату».