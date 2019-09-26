Белоруссия ищет альтернативу нефти из России

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России вынужден искать новые мировые источники нефтяных поставок, передает БелТА.

Об этом белорусский лидер сообщил на встрече с прессой. Он особо подчеркнул, что Минск не ищет таким образом «рычаги давления» на Москву, а «просто ищет альтернативу» поставкам сырья из России.

Ранее Лукашенко неоднократно выражал недовольство ценовой политикой России на энергоносители для Белоруссии. Он также заявлял, что в случае, если Москва продолжит воплощать налоговые маневры, Минск найдет другой источник поставок нефти в страну. Напомним, с 2019 года Белоруссия снижает транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в Европу.