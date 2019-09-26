Эксперт рассказал, когда в России подешевеют продукты

По мнению доктора экономических наук, профессора Леонида Холода, в ближайшее время вполне возможно предпринять меры, направленные на снижение цен на продукты, пишет «Экономика сегодня».

Специалист сообщил, что у любого правительства есть универсальные механизмы по сдерживанию и даже снижению цен, но при условии «роста платежного спроса», которого пока не наблюдается в России.

Холод отметил, что любые шаги по сдерживанию цен на продукты «ежедневной корзины потребления», основаны на масштабных шагах.

«К примеру, нужно выстроить инфраструктуру, чтобы яблоки фермерских хозяйств России попадали на рынки – они будут выгодно конкурировать с импортными», - рассказал эксперт. Он добавил при этих условиях цены на продукты плавно пойдут вниз, и исчезнет дефицит отечественного продукта.

Помимо этого необходимо создать рабочие механизмы поощрения конкуренции, поскольку при огромной линейке производителей «кто-то из них придумает возможности снизить себестоимость продукции, что повлияет на весь рынок», продолжил Холод.

Но главное, по мнению специалиста, устранить звено посредников в цепочке прохождения продуктов от производителя до покупателя. Холод отметил, что если работать в этом направлении «рецепты сработают, но не быстро, а в среднесрочной перспективе».

Ранее, обеспокоенность ростом цен на продукты питания первой необходимости высказал аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в ходе выступления в Госдуме. По его мнению, это тем более неприятие новости на фоне хороших результатов уборочной кампании.