Импичмент: Трампа застали врасплох

Президенту Трампу не повезло, что его второй после Байдена противник – спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отлично разбирается в том, как работают и чем занимаются спецслужбы, потому что она проработала в Комитете по разведке Палаты представителей четверть века. Она четыре месяца сопротивлялась требованиям демократов начать процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа и пошла на это только сейчас, очевидно сочтя по собственному опыту, что теперь есть шансы достигнуть успеха и избавить Америку от «ужасного», по мнению демократов, президента.

Пелоси и руководство Демократической партии, конечно, понимают риск начала процедуры импичмента в предвыборный год. В случае неудачи Дональд Трамп может выйти из этой истории с более высоким рейтингом, а по репутации, авторитету и популярности демократов будет нанесен сильный удар.

Спикер Пелоси считает, что давления, оказываемого Трампом на Зеленского с целью заставить его расследовать Байденов, и дальнейших попыток президента скрыть жалобу источника из разведслужб, с которой и начался самый громкий, пожалуй, политический скандал последних лет в Америке, достаточно, чтобы попытаться «свалить» Трампа.

Джо Байден, кстати, больше напирает на личную неприязнь. Он, к примеру, назвал «трагедией для этой страны (США) то, что наш президент ставит личные дела выше священной клятвы».

Если демократы во главе с Нэнси Пелоси обвиняют Дональда Трампа в нарушении конституции и, как минимум, в злоупотреблении властью и превышении полномочий, то республиканцы, в свою очередь, обвиняют спикера в превышении полномочий в проведении процедуры импичмента.

К слову, в 1998 году Пелоси была одним из авторов закона, защищающего так называемых «свистунов» (разоблачителей), работающих в разведслужбах. Сейчас демократы в числе прочего обвиняют президента в нарушении и этого закона.

Конгрессмены в среду наконец увидели жалобу «свистуна», которая по-прежнему считается секретной. Возможно, что-то прояснят показания директора Национальной разведки Джозефа Магуайра, который придет в четверг на заседание Комитета по разведке Палаты представителей.

В жалобе говорится не только о самом телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, но и о том, как делались записи об этой беседе сотрудниками Белого дома. Многие демократы считают представленную Трампом версию неполной и не исключают возможности того, что помощники президента записывали лишь то, что хотели или считали важным, или что она и вовсе была «отредактирована» перед тем, как ее выложили на сайте Белого дома.

Складывается впечатление, что запуск процедуры импичмента застал президента Трампа врасплох. Во вторник утром он во время телефонного разговора с Нэнси Пелоси он заявил, что не скрывает жалобу сотрудника разведки и сам предложил опубликовать запись телефонного разговора с Зеленским, но этого спикеру Палаты представителей было мало и она позднее объявила о начале процедуры импичмента.

На пресс-конференции Трамп отмахнулся от вопросов журналистов о том, что он думает об импичменте и назвал это «шуткой» и «охотой на ведьм», но по его лицу и голосу было заметно, что он если и не боится, то, как минимум, относится к угрозе очень серьезно.

Это было еще более заметно по его напряженному и явно недовольному виду на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после их встречи в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН.

«Охота на ведьм» и «харассмент президента» - любимые комментарии президента Трампа, когда его спрашивают о постоянных нападках демократов.

Скорее всего, выяснится, что президент Трамп действительно пытался при помощи украинского президента убрать с дороги главного, как сейчас представляется, противника на президентских выборах 2020 года. Об этом говорит многое, в том числе, и информация о том, что он звонил в Киев буквально через три часа после объявления о результатах выборов на Украине и победе Зеленского, чтобы попросить/потребовать расследовать Байденов. Об этом же говорят и сообщения со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, включая одного из помощников Зеленского, что обязательным условием согласия Дональда Трампа на разговоры с украинским президентом было согласие последнего на обсуждение «проблемы Байдена».

Главный вопрос сейчас, конечно, в том, насколько велики шансы демократов во главе с Пелоси и Джо Байденом свалить Трампа. Конечно, они есть, иначе бы Нэнси Пелоси не начала сейчас процедуру импичмента. И все же они представляются не очень высокими для конечного успеха. Если в нижней палате Конгресса – в Палате представителей, где для признания Трампа виновным необходимо простое арифметическое большинство, шансы на победу у демократов высоки, потому что они составляют в ней большинство; то в верхней палате – Сенате, согласие которого тоже необходимо для отрешения президента от должности, картина противоположная. Сенаторы республиканцы едва ли позволят демократам снять однопартийца несмотря на то, что у Трампа хватает недовольных и в собственной партии. Это значит, что для сохранения президентского кресла ему будет достаточно обеспечить лояльность большей части Республиканской партии. Думается, что эта задача ему вполне по силам особенно с учетом того, что для признания президента виновным необходимо согласие как минимум двух третей (67%) сенаторов.