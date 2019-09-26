Кто ответит за МСП

Банковская гарантия стала для российского бизнеса таким же привычным продуктом, как и кредиты. Большинство участников закупок используют гарантии в качестве обеспечения, необходимого для допуска к конкурсу или аукциону. Внести обеспечение можно и деньгами, но его размер может доходить до 5% стоимости контракта. Это ощутимая сумма, особенно для небольших компаний, которая на несколько месяцев будет заморожена на специальном банковском счете.

Гарантия — это письменное обязательство банка выплатить средства за принципала. Принципалом в этом случае выступает исполнитель по госконтракту, и если что-то пойдет не так, заказчик получит сумму гарантии от банка. А потом исполнитель должен будет вернуть эти средства кредитной организации. Основное отличие гарантии от кредита в том, что банк не выдает деньги. А это означает, что скорость принятия решений по продукту выше, а риски несколько ниже — стоимость, соответственно, тоже. Комиссия банка за выдачу гарантии составляет в среднем 1–6% от ее суммы. Еще несколько лет назад она была в разы выше, но высокая конкуренция, применение цифровых технологий в андеррайтинге и других процессах позволили снизить стоимость гарантии.

Этот инструмент выгоден обеим сторонам — и заказчикам, и исполнителям по госконтрактам. С его помощью первые страхуются от нарушения договора подрядчиком, а вторые получают доступ к госзаказам, не отвлекая собственные средства для внесения обеспечения. Важно, что компания может проявлять активность одновременно в нескольких торгах, так как не несет издержек при подаче заявок, кроме комиссии за выпуск гарантии на участие.

Более 90% выдаваемых гарантий используются для обеспечения исполнения контракта. Такой документ позволяет исполнителю гарантировать заказчику, что банк выплатит ему определенную сумму, если контракт будет исполнен недолжным образом или не исполнен вообще. Менее популярный вид гарантий — на участие в закупках. Выдавший ее банк обязуется выплатить заказчику фиксированную сумму, если победитель в конкурсе откажется от заключения контракта. Еще один вид гарантий — на возврат аванса. По такой гарантии банк вернет заказчику средства, внесенные авансом по контракту, если задачи, на которые предоставлялся аванс, не будут выполнены.

Чтобы получить гарантию, особенно крупную, компания должна иметь прозрачный бизнес и хорошую деловую репутацию. Принимая решение о выдаче гарантии, банки оценивают ее финансовое состояние, качество и перспективность самого проекта. Но самое главное — способность принципала своевременно и качественно исполнить взятые на себя обязательства перед госзаказчиком. Кроме того, гаранта интересует кредитная история клиента, положение на рынке и состояние отрасли в целом. В ряде случаев банки могут запросить обеспечение в виде материальных активов или частичного денежного покрытия, а также личного поручительства владельцев бизнеса.

По данным Минфина, за первое полугодие российские банки предоставили более 365 тыс. гарантий в рамках 44-ФЗ. Объем выдачи составил 511,8 млрд рублей. До этого аналитики онлайн-сервиса Fintender.ru посчитали, что средняя сумма гарантии в 2018 году составила 1,6 млн рублей. А годом ранее этот показатель находился на уровне 1,7 млн рублей. Кроме того, по данным Fintender.ru, 54% гарантий для участия в госзакупках выдается на сумму до 100 тыс. рублей. И доля таких небольших гарантий растет, как и доля самих более мелких контрактов.

Это говорит о том, что государство активно привлекает представителей малого и среднего бизнеса для участия в госзакупках, обеспечивая им доступ к множеству небольших лотов. При этом планы правительства на этот счет весьма серьезные: согласно профильному нацпроекту, к концу 2024 года доля малого и среднего предпринимательства в ВВП должна достичь 32,5%. Для этого Минфин предложил увеличить для госкомпаний и госкорпораций квоту для МСБ в закупках с 18 до 20%.

Это позитивный тренд, и я надеюсь, что он продолжится вместе с ростом доверия государства к МСБ. Получить такое доверие бизнесу помогают гарантии, потому что банки не только обязуются выплатить заказчику сумму по договору, но и анализируют поставщика. Да и закон предъявляет довольно жесткие требования к тем, кто имеет право выдавать гарантии: собственные средства банка должны превышать 300 млн рублей, а кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для РФ не должен быть ниже B−(RU) по классификации АКРА или ниже ruB− по классификации «Эксперт РА».

Для Совкомбанка как одного из лидеров рынка банковских гарантий крайне важно, чтобы именно представители МСБ могли в короткие сроки оформить этот документ и обеспечить себе доступ к госзаказам. В прошлом году мы консолидировали 100% «фабрики банковских гарантий», в которую входили банк СКИБ и Fintender.ru — онлайн-сервис для участников закупок. «Фабрика» лидировала по количеству выдаваемых гарантий, позволяя клиентам оформить несколько их видов, не посещая банк. Приобретение онлайн-сервиса и последующая оптимизация его работы позволили нам в разы увеличить присутствие на гарантийном рынке.

Сейчас Fintender.ru обеспечивает взаимодействие Совкомбанка с участниками закупок, позволяя получить гарантию в день подачи полного пакета документов. Банк уделяет большое внимание автоматизации и свел к минимуму количество действий, необходимых от клиента. Помимо гарантий там можно получить кредиты для участия в закупках — это тендерный кредит и кредит на исполнение контракта. Первый используется для обеспечения участия в закупках, этим он похож на гарантию. Второй позволяет компаниям — победителям тендеров начать работы, не дожидаясь аванса или оплаты от заказчика.

Более того, Совкомбанк планирует расширить линейку продуктов, выдаваемых через Fintender.ru, и добавить туда другие виды кредитов — в первую очередь кредитную линию. Сервис станет универсальной платформой для финансирования бизнеса, позволяющей получать банковские продукты онлайн по минимальному пакету документов. Мы видим большой спрос на это со стороны бизнеса, и уже очевидно, что повсеместная цифровизация станет новой точкой роста как сегмента МСБ, так и экономики страны в целом.