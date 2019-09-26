Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Москва, 26.09.2019
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Кирилл Кухмарь/ТАСС

25 сентября российский рубль снизился к доллару и немного вырос к евро на фоне опережающего снижения в паре с американской валютой. Так, по данным на 19:00 мск при закрытии основной торговой сессии на Московской бирже, курс доллара составил 64,23 руб., что на 24,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника Евро при этом торговался по 70,32 руб., подешевев на 16,5 коп.

По мнению большинства экспертов, накануне нацвалюта торговалась разнопланово, реагируя на рост доллара к евро на глобальном рынке в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам. При этом аналитики считают, что это произошло на новостях об обострении политической ситуации за океаном.

Напомним, председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой определить, есть ли основания для объявления импичмента главе Белого дома Дональду Трампу. Кроме того, в центре внимания трейдеров остаются торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. Во вторник во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США раскритиковал торговые практики КНР, на что крайне негативно отреагировали инвесторы. Между тем хозяин Белого дома обвинил власти Поднебесной в манипулировании валютным курсом, а также в краже интеллектуальной собственности и демпинге.

Как считает Марк Гойхман из Центра аналитики и финансовых технологий, новость о начале процедуры импичмента Трампа создаёт дополнительное напряжение и неопределённость в политике, что очень не любят инвесторы. По его мнению, из-за этого на финансовых рынках создаётся напряжение и настроение «бегства от рисков». Естественно, как подчеркнул он, в таких условиях страдают рисковые активы, к которым относится и рубль. Накануне на ситуацию в США, а также на очередные нападки Трампа на Китай отреагировали и мировые цены на «чёрное золото», которые к вечеру среды снизились почти до 62 долл. за баррель нефти марки Brent.

Все эти факторы, по мнению Гойхмана, в совокупности играют против рубля, как актива одновременно и рискового, и сырьевого. Кроме того, тема импичмента Трампа неизбежно в дальнейшем будет связана с антироссийскими санкциями. По этим причинам, как полагает эксперт, в паре доллар-рубль в ближайшей перспективе будет побеждать доллар.

«Но такой подъём всё-таки ограниченный и не выйдет за рамки текущего локального диапазона 63,6 – 64,5 руб. Это связано во многом с тем, что перспективы реализации импичмента довольно туманны», – резюмировал Гойхман.

В свою очередь Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал» считает, что предполагаемый импичмент Трампа окажет нулевой фактор давления на нацвалюту, и это никак не будет зависеть от того, как будут развиваться события в США.

При этом эксперт также как и Гойхман предполагает, что если Трамп окажется под реальной угрозой досрочной отставки, то в очередной раз будет поднята тема вмешательства Москвы в выборы в США. Даже если так, то у американского Минфина, объективно, минимальные возможности для усиления антироссийских ограничительных мер, в том числе и таких, как запрет на владение ценными бумагами РФ, в первую очередь госдолгом.

По мнению Хохрина, сколько бы такие предложение не вносилась демократами в повестку дня, они почти неосуществимы. Что же касается новости о возможном импичменте Трампу, то рубль хоть и отреагировал на него некоторым снижением к доллару, но оно стало символическим. И отчасти уже отыграно.

Между тем аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко считают, что участники валютного рынка накануне находились в ожидании публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно это усилило отвращение к риску, поэтому рубль, по их мнению ослаб в среду, повторяя динамику других валют развивающихся рынков. По этой же причине, как поясняют эксперты Сбербанка, падала и нефть.

По прогнозу аналитиков крупнейшей кредитной организации России, даже после опубликования распечатки телефонного разговора Трампа с Зеленским, в которой не оказалось ничего криминального для главы Белого дома, ситуация вокруг возможной отставки президента США будет и дальше снижать спрос на рисковые активы, а потому нацвалюта, как минимум, до конца этой недели будет торговаться в диапазоне 64,30-64,50 руб.

Напомним, 25 сентября Администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Согласно этой распечатке, американский лидер просит Зеленского переговорить с адвокатом Джулиани относительно ситуации вокруг сына Байдена.

«Было бы очень здорово, если бы Вы изучили дело Байдена», – обратился Трамп к Зеленскому.

Тот в свою очередь пообещал, что новый генпрокурор «самостийной» обязательно рассмотрит эту ситуацию.

«Все расследования, о которых вы говорите, будут проведены открыто и откровенно», – сказал Зеленский, попросив главу Белого дома Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

При этом в стенограмме беседы ничего нет о том, что якобы Трамп добивается от президента Украины провести расследование действий сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Напомним, именно данная информация стала поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама