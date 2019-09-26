Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

25 сентября российский рубль снизился к доллару и немного вырос к евро на фоне опережающего снижения в паре с американской валютой. Так, по данным на 19:00 мск при закрытии основной торговой сессии на Московской бирже, курс доллара составил 64,23 руб., что на 24,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника Евро при этом торговался по 70,32 руб., подешевев на 16,5 коп.

По мнению большинства экспертов, накануне нацвалюта торговалась разнопланово, реагируя на рост доллара к евро на глобальном рынке в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам. При этом аналитики считают, что это произошло на новостях об обострении политической ситуации за океаном.

Напомним, председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой определить, есть ли основания для объявления импичмента главе Белого дома Дональду Трампу. Кроме того, в центре внимания трейдеров остаются торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. Во вторник во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США раскритиковал торговые практики КНР, на что крайне негативно отреагировали инвесторы. Между тем хозяин Белого дома обвинил власти Поднебесной в манипулировании валютным курсом, а также в краже интеллектуальной собственности и демпинге.

Как считает Марк Гойхман из Центра аналитики и финансовых технологий, новость о начале процедуры импичмента Трампа создаёт дополнительное напряжение и неопределённость в политике, что очень не любят инвесторы. По его мнению, из-за этого на финансовых рынках создаётся напряжение и настроение «бегства от рисков». Естественно, как подчеркнул он, в таких условиях страдают рисковые активы, к которым относится и рубль. Накануне на ситуацию в США, а также на очередные нападки Трампа на Китай отреагировали и мировые цены на «чёрное золото», которые к вечеру среды снизились почти до 62 долл. за баррель нефти марки Brent.

Все эти факторы, по мнению Гойхмана, в совокупности играют против рубля, как актива одновременно и рискового, и сырьевого. Кроме того, тема импичмента Трампа неизбежно в дальнейшем будет связана с антироссийскими санкциями. По этим причинам, как полагает эксперт, в паре доллар-рубль в ближайшей перспективе будет побеждать доллар.

«Но такой подъём всё-таки ограниченный и не выйдет за рамки текущего локального диапазона 63,6 – 64,5 руб. Это связано во многом с тем, что перспективы реализации импичмента довольно туманны», – резюмировал Гойхман.

В свою очередь Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал» считает, что предполагаемый импичмент Трампа окажет нулевой фактор давления на нацвалюту, и это никак не будет зависеть от того, как будут развиваться события в США.

При этом эксперт также как и Гойхман предполагает, что если Трамп окажется под реальной угрозой досрочной отставки, то в очередной раз будет поднята тема вмешательства Москвы в выборы в США. Даже если так, то у американского Минфина, объективно, минимальные возможности для усиления антироссийских ограничительных мер, в том числе и таких, как запрет на владение ценными бумагами РФ, в первую очередь госдолгом.

По мнению Хохрина, сколько бы такие предложение не вносилась демократами в повестку дня, они почти неосуществимы. Что же касается новости о возможном импичменте Трампу, то рубль хоть и отреагировал на него некоторым снижением к доллару, но оно стало символическим. И отчасти уже отыграно.

Между тем аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко считают, что участники валютного рынка накануне находились в ожидании публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно это усилило отвращение к риску, поэтому рубль, по их мнению ослаб в среду, повторяя динамику других валют развивающихся рынков. По этой же причине, как поясняют эксперты Сбербанка, падала и нефть.

По прогнозу аналитиков крупнейшей кредитной организации России, даже после опубликования распечатки телефонного разговора Трампа с Зеленским, в которой не оказалось ничего криминального для главы Белого дома, ситуация вокруг возможной отставки президента США будет и дальше снижать спрос на рисковые активы, а потому нацвалюта, как минимум, до конца этой недели будет торговаться в диапазоне 64,30-64,50 руб.

Напомним, 25 сентября Администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Согласно этой распечатке, американский лидер просит Зеленского переговорить с адвокатом Джулиани относительно ситуации вокруг сына Байдена.

«Было бы очень здорово, если бы Вы изучили дело Байдена», – обратился Трамп к Зеленскому.

Тот в свою очередь пообещал, что новый генпрокурор «самостийной» обязательно рассмотрит эту ситуацию.

«Все расследования, о которых вы говорите, будут проведены открыто и откровенно», – сказал Зеленский, попросив главу Белого дома Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

При этом в стенограмме беседы ничего нет о том, что якобы Трамп добивается от президента Украины провести расследование действий сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Напомним, именно данная информация стала поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.