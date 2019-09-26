Вход/Регистрация Подписка

Лавров оценил надёжность сотрудничества с Евросоюзом

Москва, 26.09.2019

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что Евросоюз является очень ненадёжным партнёром для нашей страны. По мнению руководителя МИД РФ, в Москве пришли к такому неутешительному выводу, наблюдая за геополитической игрой объединения, которая строится по принципу «с нами или против нас», пишет газета «Коммерсант».

При этом Лавров подчеркнул, что ЕС так себя начал вести уже давно, ещё задолго до переворота на Украины. Дипломат в этой связи напомнил, что в уже в далёком в2014 году Евросоюз потребовал от Украины, чтобы она определилась – с Россий она или с Западной Европой.

Сейчас же, как пояснил министр иностранных дел РФ Брюссель продвигает похожую программу, но для Центральной Азии, составленную также без учета интересов нашей страны.

«Поэтому при всём моём желании, я пока ну никак не могу назвать ЕС надёжным партнёром для России», – резюмировал Лавров.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама