Лавров оценил надёжность сотрудничества с Евросоюзом

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что Евросоюз является очень ненадёжным партнёром для нашей страны. По мнению руководителя МИД РФ, в Москве пришли к такому неутешительному выводу, наблюдая за геополитической игрой объединения, которая строится по принципу «с нами или против нас», пишет газета «Коммерсант».

При этом Лавров подчеркнул, что ЕС так себя начал вести уже давно, ещё задолго до переворота на Украины. Дипломат в этой связи напомнил, что в уже в далёком в2014 году Евросоюз потребовал от Украины, чтобы она определилась – с Россий она или с Западной Европой.

Сейчас же, как пояснил министр иностранных дел РФ Брюссель продвигает похожую программу, но для Центральной Азии, составленную также без учета интересов нашей страны.

«Поэтому при всём моём желании, я пока ну никак не могу назвать ЕС надёжным партнёром для России», – резюмировал Лавров.