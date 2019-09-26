Литва сделала предложение Белоруссии по избавлению от энергозависимости от РФ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в среду своему белорусскому коллеге Владимиру Макею, что Литва может помочь Минску диверсифицировать импорт энергоносителей и ослабить зависимость от Москвы, сообщает литовское издание BNS.

«Мы говорили о том, что Литва может внести вклад в диверсификацию энергопоставок [в Белоруссии], используя свои собственные мощности или посредством сотрудничества с Польшей», - сказал Линкявичюс после встречи с Макеем в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы вряд ли могли ожидать много ответов, но мне показалось, что есть интерес», - добавил он.

Вильнюс предлагает, в частности, импортировать нефть в Белоруссию через собственную территорию.

При этом Линкявичюс отметил, что влияние Москвы на Беларусь возрастает.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Белоруссия сохранила свой суверенитет, насколько это возможно, [...]», - сказал Линкявичюс и добавил, что диалог между Минском и Европейским союзом должен также "помочь смягчить ситуацию, которая сейчас складывается».

«Отсутствие диалога пойдет на пользу России, но не Евросоюзу, Литве и, по сути, самой Белоруссии», - добавил он.

Ранее Гитанас Науседа, который в июле был приведен к присяге в качестве президента Литвы, заявил, что будет стремиться к постепенному возобновлению диалога с Минском.