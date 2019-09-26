Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма. По его мнению, Россия вряд ли вернёт полуостров Украине. Поэтому, как подчеркнул политик, этот вопрос закрыт раз и навсегда, передаёт государственное агентство БелТА.

Мне кажется, что с Крымом всё уже решено. Россия никогда не отдаст его Украине. Так что, кто бы чего там в Киеве не говорил, но этот вопрос закрыт окончательно», – резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил готовность направить белорусских военных на Украину.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.