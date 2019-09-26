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Лукашенко готов отправить миротворцев на Донбасс

Москва, 26.09.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность направить белорусских военных на Украину. «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон» - заявил Лукашенко на пресс-конференции с участием украинских СМИ.

 

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